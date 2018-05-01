سيالة يبحث مع سفير كرواتيا مجالات التعاون الاقتصادي والتعليمي بين البلدين

عين ليبيا

التقى الوزير محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية اأمس الاثنين بمكتبه بمقر ديوان وزارة الخارجية مع سعادة السفير توميسلاف بوشنياك سفير جمهورية كرواتيا.

حيث أشاد سيالة بتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين و الشعبين الصديقين موضحاً أن كرواتيا باعتبارها عضو في الاتحاد الأوروبي فإن حكومة الوفاق الوطني تولي أهمية كبيرة لتنمية التعاون مع كرواتيا في مجالات التعاون التجاري و الاقتصادي.

كما تباحث الطرفان التعاون بين البلدين في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وأشار الجانبان إلى وجود أرضية كبيرة لتعزيز التعاون الثنائي في التجارة والإقتصاد وإمكانية مساهمة الشركات الكرواتية في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية.

هذا وناقشا مقترح إمكانية مساهمة كرواتيا في إزالة الألغام بليبيا واستعرضا مجالات التعاون الاقتصادي والتعليمي المتاحة بين البلدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا