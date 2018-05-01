عقيلة صالح يهنئ العمال بعيدهم

العنوان-طبرق

هنأ رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى العمال بعيدهم الذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام .

وأكد رئيس مجلس النواب – في بيان – أن السواعد السمراء التي تعمل في كل مجالات العمل والتي تبذل جهودا كبيرة من أجل خدمة المواطن في المواقع الإنتاجية والخدمية، بأنكم أنتم المحرك الأساسي لكل الأنشطة، وبكم ترتقي الأمة وتتقدم، وما ازدهار البلاد إلا بسواعدكم وجهودكم” .

وقال رئيس مجلس النواب “ففي عيد العمال نقدم التحية والتقدير والاحترام، لكل عامل يعمل في موقعه، وندعو من لم يلتحق بعمله حتى الآن، فعليه الالتحاق بموقعه والمشاركة في بناء الوطن وتقدمه، والحفاظ عليه وعاشت ليبيا حرة أبية”

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