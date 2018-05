المتوسط:

قدم مفتاح سكران، أحد المصريين الداعمين لأهالي تاورغاء فى حق العودة لديارهم، معدات طبية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وبحسب المجلس المحلي فى تاورغاء، قام مدير الخدمات بالمجلس المحلي في تاورغاء، فرج المخزوم، باستلام بعض المعدات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة قادمة من جمهورية مصر، المقدمة من مفتاح سكران، حيت قام مندوب مهجري تاورغاء بجمهورية مصر بإحضارها.

The post مصري يقدم معدات طبية لذوى الاحتياجات الخاصة لبلدية تاورغاء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية