تقلبات جوية على معظم مناطق ليبيا

يستعرض لكم موقع قناة (218) حالة الطقس المتوقعة في عموم المدن الليبية، اليوم الثلاثاء الموافق 1 مايو، علمًا أن نشرة الطقس منقولة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، وهذه التفاصيل:

– الشمال الغربي

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا يوم الغد والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا قد تصل مابين (50-60) كم/س مثيرة للأتربة والغبار مع هبوط الرؤية الأفقية على أغلب المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (28-34) مْ وتتحول الرياح تدريجياً يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية مع انخفاض في درجات الحرارة وتحسن تدريجي في الرؤية الأفقية.

– الشمال الشرقي

بن جواد – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مراده

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (22-26) مْ ومابين (31-33) مْ على جالو والجغبوب، وتكون الرياح يوم الغد جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وهبوط الرؤية الأفقية، وتتحول الرياح يوم الخميس إلى غربية فشمالية غربية مع انخفاض في درجات الحرارة وتحسن تدريجي في الرؤية الأفقية.

– الجنوب الغربي

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا مما تسبب فى هبوط الرؤية الأفقية ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مابين (34-40) مْ وتتحول الرياح تدريجياً يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية مع انخفاض في درجات الحرارة وتحسن في الرؤية الأفقية يوم الخميس.

– الجنوب الشرقي

الكفرة – تازربو – السرير

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (33-36) مْ وتكون الرياح يوم الغد جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع ارتفاع في درجات الحرارة وهبوط الرؤية الأفقية، كما تتحول الرياح يوم الخميس إلى غربية فشمالية غربية مع انخفاض في درجات الحرارة وتحسن تدريجي في الرؤية الأفقية.

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