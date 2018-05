الحرس البلدي جالو يغلق محلات لحوم  لمخالفاتها والبلدية تبحث الأزمة

المتوسط:

عقد المجلس البلدي في مدينة جالو اجتماعاً بديوان بلدية جالو ضم عميد البلدية ورئيس جهاز الحرس البلدي على خلفية قيام جهاز الحرس البلدي في جالو بإقفال بعض محلات اللحوم لعدم وجود أختام على اللحوم. وذلك للتباحث حول الأسباب التي حالت دون التزام تجار اللحوم بوجود الختم الصحي الخاص باللحوم.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على وضع آلية لتوريد الأحبار الخاصة بالأختام، وتم تكليف جهاز الحرس البلدي بالمتابعة، بالإضافة إلى ضرورة التزام محلات اللحوم بالرخصة والشهادة الصحية للعاملين فيها، وأن تتم عملية الذبح داخل الأماكن المخصصة لذلك وفي الأوقات المحددة.

