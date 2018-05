“دغيم” يرحب بإجراء انتخاب رئيس مؤقت .. ويؤكد بيان الاستشاري مخيب للآمال

خاص المتوسط

رحب عضو مجلس النواب، زياد دغيم، برؤية المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب المتمثلة في إجراء انتخابات لرئيس مؤقت للدولة هذا الصيف يمارس اختصاصاته المحددة بالإعلان الدستوري ومنها صفة القائد الأعلى واختيار القائد العام للجيش الليبي ورئيس للحكومة ورئيس للمخابرات العامة.

وأضاف “دغيم ” أنه بعد البيان الذي وصفه بالمخيب للآمال الصادر أمس الاثنين عن المجلس الاستشاري وعدم تنفيذ شرط المستشار عقيلة باعتماد مبادرة غسان سلامة للحل فإن الحل هو تطبيق القرار رقم 5 لمجلس النواب لستة 2014 الصادر بأغلبية 141 نائب و بتاريخ 14/8/2014 بشان انتخاب رئيس للدولة بالاقتراع الشعبي المباشر تنفيذا لحكم دستوري خاص بتوصيات فبراير والتي تركت لمجلس النواب فور انعقاده تحديد طريقة انتخاب رئيس الدولة”

وتابع: “أرى أن تستمر مدة الرئيس ثلاث سنوات كفيلة بالوصول لدستور توافقي يصاغ بطريقة صحيحة بعد استفتاء الأقاليم الليبية علي المواد الحاكمة للدستور لتجري بعدها انتخابات برلمانية ورئاسية وفق دستور دائم .

وختم دغيم، تصريحه قائلا ” رؤية رئيس مجلس النواب الواقعية ووضع المجتمع الدولي امام اختبار حقيقي والشعب امام مسؤولية اختيار”.

