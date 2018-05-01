مكافحة الهجرة بطرابلس تتسلم قرابة 100 مهاجر من زوارة

استلم جهاز مكافحة الهجرة بالعاصمة طرابلس 98 مهاجرا اريتريا من مركز إيواء زوارة.

وبين المكتب الإعلامي للجهاز ان استلام المهاجرين يأتي في إطار التعاون المشترك بين مراكز الإيواء التابعة للجهاز موضحا ان المهاجرين الذين جرى تسليمهم كانوا يستعدون للهجرة إلى أوروبا وقام خفر السواحل الليبي باعتراضهم في عرض البحر وتسليمهم إلى مركز إيواء زوارة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن عملية التسليم جاءت بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ووثقت المنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 432 ألف مهاجر في ليبيا، معظمهم في طرابلس ومصراتة والمرقب، في حين يقدر عدد المهاجرين الكلي للمهاجرين في ليبيا ما بين 700 ألف والمليون مهاجر.

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