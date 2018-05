المتوسط:

افتتحت المنظمة البحرية الدولية IMO المتعلقة بالمدونة الدولية للأمن والسلامة ISPS , دورة تدريبية، أمس الاثنين، فى تونس، حول تدريب المدربين المعنية بضباط أمن المرافق المينائية وضباط أمن الموانئ الليبية وممثلي السلطة البحرية الليبية وبحضور ممثلي جميع الموانئ الليبية .

وتعد هذه الورشة التى ستنتهي يوم 4 مايو ، في إطار تنفيذ برنامج التعاون بين مصلحة الموانئ والنقل البحري والمنظمة البحرية الدولية IMO، وتهدف هذه الدورة التدريبية للتعريف بإجراءات التنظيمية والمعاينة الأمنية وإعداد الخطط الأمنية للموانئ وواجبات ضباط امن الميناء وضباط المرافق المينائية وواجبات الحكومات المتعاقدة وفقا للمتطلبات المنظمة البحرية الدولية IMO التى جاءت فى الفصل الحادي عشر لاتفاقية سلامة الارواح فى البحار SOLAS 1974 .

وخلال برنامج الافتتاح، قام الربان جمال الترهونى رئيس الوفد الليبي، بتقديم شهادة شكر وتقدير ودرع تذكار من مصلحة الموانئ والنقل البحري الي كل من السيد هنريك ماتسن مسئول الأمن البحري بالمنظمة البحرية الدولية IMO، ودكتور ربان مهاب محمود ابوالقوام رئيس فريق المراجعة الالزامية بالمنظمة البحرية الدولية IMO ، كما تم تقديم شهادة شكر عرفان ودرع تذكار للمصلحة للمهندس مراد غربال مدير الموانئ البحرية التجارية بجمهورية تونس.

The post المنظمة البحرية الدولية تدرب ضباط أمن المواني الليبية فى تونس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية