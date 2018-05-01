معيتيق يبحث مع الأجهزة الأمنية الاختراقات التي أدت لتوقف ضخ المياه في بعض المناطق

عين ليبيا

قام النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد عمر معيتيق”، خلال الاجتماع الذي عقده مساء الأمس مع كل من السادة:- آمر الحرس الرئاسي “نجمي الناكوع”، رئيس أركان حرس الحدود” نوري المريمي”، آمر كتيبة حماية النهر “سالم الغزيوي”، مدير عام منظومة الحساونة الجفارة”، محمد الحجاجي”، وعدد من المسؤولين بجهاز النهر، ببحث الاختراقات الأمنية والسرقات التي أدت إلى توقف بعض الآبار عن ضخ المياه الأمر الذي ترتب عنه عجز في إمداد بعض المناطق والمدن بالمنطقة الغربية بالمياه.

حيث أكد معيتيق على أهمية منظومة النهر والآبار الملحقة لها في توفير المياه الصالحة للشرب المواطنين في كل المناطق، والعمل على تعريف السكان بأهميتها من أجل المحافظة عليها وحمايتها.

كما اتفق المجتمعون على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل تظافر الجهود بين القوات المكلفة بحماية المنظومة وبلدية الشويرف، الحرس الرئاسي وجهاز النهر للحد من هذه الاختراقات بالإضافة لتوفير الاحتياجات الضرورية لحماية المنظومة والآبار بالشكل الذي يضمن إيصال المياه إلى المدن الليبية كافة دون توقف.

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