معيتيق يبحث مع الحرس الرئاسي سبل إيقاف الإختراقات الأمنية بمنظومة الحساونة

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق أمس الإثنين الاختراقات الأمنية والسرقات التي أدت إلى توقف بعض الآبار عن ضخ المياه الأمر الذي ترتب عنه عجز في إمداد بعض المناطق والمدن بالمنطقة الغربية بالمياه.

معيتيق أكد بحسب إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي على أهمية منظومة النهر والآبار الملحقة لها في توفير المياه الصالحة للشرب في كل المناطق والعمل على تعريف السكان بأهميتها من أجل المحافظة عليها وحمايتها.

وشارك في الإجتماع كل من آمر الحرس الرئاسي نجمي الناكوع و رئيس أركان حرس الحدود نوري المريمي وآمر كتيبة حماية النهر سالم الغزيوي ومدير عام منظومة الحساونة الجفارة محمد الحجاجي وعدد من المسؤولين بجهاز النهر.

واتفق المجتمعون على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل تظافر الجهود بين القوات المكلفة بحماية المنظومة وبلدية الشويرف والحرس الرئاسي وجهاز النهر للحد من هذه الاختراقات بالإضافة لتوفير الاحتياجات الضرورية لحماية المنظومة والآبار بالشكل الذي يضمن إيصال المياه إلى المدن الليبية كافة دون توقف.

يشار الى أن آبار منظومة الحساونة قد تعرضت الايام الماضية الى عمليات تخريب ممنهجة أدت الى خروج عدد من الابار عن الخدمة ما ترتب عليه انقطاع المياه عن بعض المناطق شمال البلاد.

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