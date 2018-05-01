العباني: خطف قشوط عمل موجه ضد حرية التعبير

انتقد عضو مجلس النواب المتنحي محمد العباني اختطاف الإعلامي ورئيس جائزة سبتيموس سليمان قشّوط وزميلة المدير التنفيذي للجائزة محمد اليعقوبي في العاصمة طرابلس.

وقال العباني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن اختطاف قشوط واليعقوبي عمل جبان موجه ضد حرية الإعلام والتعبير، وحرية الرأي والكلمة، مضيفا “ندين ونستهجن هذه التصرفات الرعناء التي تسيء لحرية الرأي والتعبير”.

وتابع: الخطف والتغييب والقبض خارج القانون، عمل خسيس وجبان، ﻻ يقوم به إلا اﻷنذال داعيا إلى إخلاء سبيل قشوط واليعقوبي وكل المغيبين قسرا.

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