النايض: أرحب بالجهود المحلية والدولية الداعمة للانتخابات ورفع المعاناة عن الليبيين

رحب رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض بالجهود المبذولة محلياً ودولياً من أجل توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الأزمة الحالية والوصول إلى تحقيق تطلعات ورغبات الشعب الليبي ورفع المعاناة عنه.

في تصريح صحفي أشاد النايض بتصريحات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والتي دعا فيها إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية هذا العام عن طريق الشعب مباشرة، لتجنيب البلاد مزيداً من الانقسام، كما أشاد النايض أيضا بكل التصريحات والبيانات الأخيرة الداعية إلى إجراء هذا الاستحقاق المهم وكان آخرها بيان اللجنة الرباعية حول ليبيا الذي صدر في العاصمة المصرية القاهرة.

يذكر أن المترشح للانتخابات الرئاسية عارف النايض كان أول من أعلن ترشحه رسمياً في مطلع مارس الماضي عن طريق رؤية وبرنامج عمل متكامل بعنوان رؤية ” إحياء ليبيا “.

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