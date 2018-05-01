وزارة العدل تبحث تطوير مشروع لمكافحة الجريمة المنظمة في تهريب البشر

بحث وزير العدل بحكومة الوفاق محمد عبد الحميد مع رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة علي البرير التعاون في إنجاح مشروع يهدف إلي مواجهة عصابات الجريمة المنظمة في تهريب البشر.

وناقش عبد الحميد مع البرير، الاثنين، تطوير ودعم التشريعات الليبية، ومنها الجرائم الالكترونية وعدالة الأحداث، وتقديم الدعم في مجال الخبرة القضائية، بالإضافة إلى تفعيل المشاريع المبرمة سابقاً في مجال تطوير العدالة الجنائية، وفقا للصفحة الرسمية للوزارة.

يذكر أن الاجتماع حضره منسق مشاريع المكتب دون الاقليمي لدول المغرب العربي، ومستشارو وزير العدل، ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون، ومدير المكتب القانوني.

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