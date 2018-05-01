المجبري يبحث مع البرنامج الأوروبي لدعم ليبيا سبل دعم فئة الشباب الريادي

ليبيا – اجتمع عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري مع وزير العمل والتأهيل المفوض بحكومة الوفاق المهدي الأمين برئيس البرنامج الأوروبي لدعم ليبيا ألكسندر مونيه من أجل التكامل والتنوع الاقتصادي والتشغيل المستدام (SLEIDSE) بإدارة الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية.

المجبري إطلع بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على نبذة عن البرنامج وتقرير عام عن سير هذا المشروع على المستوى الوطني وتم نقاش العديد من المواضيع والمحاور الفنية والإجرائية بالخصوص.

وأكد المجبري خلال اللقاء على أهمية المشروع في دعم فئة الشباب الريادي ومساعدتهم في بناء قدراتهم للوصول إلى الهدف المنشود ، مشيراً إلى أنه سيكون هناك دور للحكومة من خلال سلسة من الإجراءات التنفيذية من أجل دعم هذه المبادرة خدمةً لأهداف التنمية.

وحضر اللقاء كل من نائب رئيس البرنامج الأوروبي لدعم ليبيا محمد الأسود ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة العمل والتأهيل سليمان جمعة.

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