بلدية زليتن تضع آلية ثابتة لإعداد المرتبات

العنوان-زليتن

عقد عميد بلدية زليتن م.مفتاح حمادي اجتماعا مع مراقبة الخدمات المالية بالبلدية على ضرورة أن تقوم القطاعات العاملة بالبلدية بإعداد المرتبات وبرمجتها داخل القطاع وإحالتها إلى مراقبة الخدمات المالية قبل العشرين من كل شهر لغرض مراجعتها والصرف حين وصول تحويلة المرتبات.

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وشدد الاجتماع الذي عُقد بمقر مراقبة الخدمات المالية على ضرورة الزام القطاعات بالتعامل مع مراقبة الخدمات المالية بالإيصالات المالية وتوريد الإيرادات السيادية بحساب المراقبة بإسم مدينة زليتن.

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وناقش الإجتماع سبل التنسيق مع المصارف العاملة بالبلدية لصرف المرتبات حين ورود كشف السيولة المالية وعدم تقديم الصكوك للمقاصة حتى تتم التغطية المالية بحساب المراقبة.

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