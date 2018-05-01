معيتيق: يجب التعريف بأهمية النهر الصناعي للمساهمة في حمايته

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، كلا من آمر الحرس الرئاسي نجمي الناكوع، رئيس أركان حرس الحدود نوري المريمي، آمر كتيبة حماية النهر الصناعي سالم الغزيوي، ومدير عام منظومة الحساونة الجفارة، محمد الحجاجي، وعدد من المسؤولين بجهاز النهر الصناعي.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق ان المشاركين في اللقاء بحثوا الاختراقات الأمنية والسرقات التي أدت إلى توقف بعض الآبار عن ضخ المياه الأمر الذي ترتب عنه عجز في إمداد بعض المناطق والمدن بالمنطقة الغربية بالمياه.

وأكد معيتيق على أهمية منظومة النهر والآبار الملحقة بها في توفير المياه الصالحة للشرب المواطنين في كل المناطق، والعمل على تعريف السكان بأهميتها من أجل المحافظة عليها وحمايتها.

واتفق المجتمعون على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل تضافر الجهود بين القوات المكلفة بحماية المنظومة وبلدية الشويرف، والحرس الرئاسي وجهاز النهر للحد من هذه الاختراقات بالإضافة لتوفير الاحتياجات الضرورية لحماية المنظومة والآبار بالشكل الذي يضمن إيصال المياه إلى المدن الليبية كافة دون توقف.

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