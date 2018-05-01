تحضيرية مؤتمر إعمار بنغازي تناقش الترتيبات الأمنية لإنجاح فعاليات المؤتمر

ليبيا – عقدت اللجنة التحضيرية والرئيسة لمؤتمر إعمار بنغازي الدولي أمس الإثنين اجتماعاً مع معاون مدير أمن بنغازي ورئيس قسم المرور والترخيص بنغازي والمسؤولين بالجهاز الأمني والأمن الدبلوماسي.

رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر إعمار بنغازي صلاح العمروني أكد وفقاً لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة على ضرورة إنجاح ما وصفه بـ”الحدث التاريخي” الذي سيخدم بلدية بنغازي.

العمروني قال إنه تمت مناقشة تحديد موعد المؤتمر والمعرض الدولي لإعمار بنغازي وهي من 5 إلى 7 مايو، موضحاً أن كل الأجهزة الأمنية أكدت جاهزيتها لتأمين كل الوفود المشاركة والحاضرة خلال أيام عقد المؤتمر.

وإعتبر أن المؤتمر هو الأول من نوعه ورسالة قوية موجهة إلى دول الجوار والعالم أجمع بأن بلدية بنغازي آمنه ومستقرة بفضل تضحيات الجيش وأبناء المدينة.

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