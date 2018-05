المتوسط:

أجرى مركز رفع الكفاءة المهنية بالزاوية، زيارة عمل إلي المركز الليبي الكوري لمهن البناء والتشييد.

وقال المركز فى بيان له، تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بالمركزيين وفتح أفاق للشراكة و توحيد الجهود مستقبلا، مشيرا إلى أن نتائج هذه الزيارة إيجابية، وتم الاتفاق على استمرار التواصل مع الجهات التابعة لوزارة العمل والتأهيل.

