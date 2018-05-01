وزارة الزراعة توصي بتفعيل دور مختبر التشخيص البيطري

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طالب مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة في بيان رسمي ضرورة توفير ميزانية خاصة لمختبر التشخيص البيطري وذلك حتي يتمكن من اداء اهم مهامه وهي الكشف عن الأمراض الحيوانية المشتركة بين الإنسان والحيوان وفحص الإرساليات الحيوانية عن الأمراض الوبائية، وفحص مرض السعار ومرض التهاب الجلد العقدي والسل البقري.

واوصي المركز بضرورة تفعيل الرقابة البيطرية على الأدوية المستخدمة في مزارع الدواجن كما أوصى بتحديد كمية البيض المستورد والعمل علي ضبط وتوزيع الصيصان في المفرخات بما يضمن مصلحة المربيين ومنع الاحتكار، وضبط استيراد اللحوم المثلجة وأنواعها المختلفة وفق حاجة السوق المحلي والعمل علي ضبط وتوزيع الصيصان في المفرخات بما يضمن مصلحة المربيين ومنع الاحتكار.

وقال السيد حسن الشريف مدير عيادة الامراض البيطرية في تصريح ” للاقتصادية ” للأسف تعاني الحيوانات التي يتم تربيتها في المزارع والبيوت من عديد الامراض الحيوانية التي تنتقل الي الانسان بشكل غير مباشر منها الجلدية والهضمية مضيفا ليس لدي المربي ثقافة المتابعة الصحية الدورية للحيوان وهو ما سهل من زيادة الامراض التي في الغالب تؤدي بالحيوان الي الوفاة.

وأضاف أن الحيوانات التي تحظي برعاية صحية كبيرة من قبل المربين هي القطط والكلاب والخيل اما فيما عدا ذلك فلا يتم البحث عن الطبيب الا في المراحل المتقدمة من المرض.

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