التعاون المشترك على طاولة وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

عين ليبيا

التقى “محمد عبدالواحد عبدالحميد” وزير العدل أمس الاثنين، بديوان الوزارة بطرابلس، منسق البرامج ورئيس المكتب دون الاقليمي لدول المغرب العربي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السيد “علي البرير” رفقة السيد “نبيل أبوعامر” منسق مشاريع المكتب، وذلك في إطار التعاون مع وزارة العدل.

حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في إنجاح مشروع يهدف إلى مواجهة عصابات الجريمة المنظمة في تهريب البشر، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي في تبادل وتسهيل المعلومات القضائية والمساعدة في التحقيق الجنائي من خلال تدريب القائمين على هذا الملف.

كما نوقش في اللقاء أيضا عدة مسائل تتعلق بتطوير ودعم التشريعات الليبية ومنها الجرائم الالكترونية وعدالة الأحداث، وتقديم الدعم في مجال الخبرة القضائية، بالإضافة إلي تفعيل المشاريع المبرمة سابقاً في مجال تطوير العدالة الجنائية.

هذا وحضر الاجتماع من جانب الوزارة مستشاري وزير العدل ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ومدير المكتب القانوني.

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