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النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين تعقد اجتماعها التحضيري الثاني

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 01 مايو 2018 (وال)- دعت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، لعقد الاجتماع التحضيري الثاني يوم غد الأربعاء بقاعة مركز بنغازي الطبي على تمام الساعة العاشرة صباحاً . (وال- بنغازي) ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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