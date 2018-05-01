النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين تعقد اجتماعها التحضيري الثاني

بنغازي 01 مايو 2018 (وال)- دعت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، لعقد الاجتماع التحضيري الثاني يوم غد الأربعاء بقاعة مركز بنغازي الطبي على تمام الساعة العاشرة صباحاً . (وال- بنغازي) ر ت
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال
بنغازي 01 مايو 2018 (وال)- دعت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، لعقد الاجتماع التحضيري الثاني يوم غد الأربعاء بقاعة مركز بنغازي الطبي على تمام الساعة العاشرة صباحاً . (وال- بنغازي) ر ت
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال
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