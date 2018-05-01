اختتام دورة الحساب الذهبي بسبها

أختتمت يوم الاحد الماضي دورة إعداد مدربات بالحساب الذهني MAX MIND، التي نظمها مركز (أنتِ الوطن ) سبها لدعم وتدريب وتأهيل المرأة.

وأقيمت هذه الدورة برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان وتحت أشراف الاتحاد النسائي الليبي با لجنوب

وعلم مراسل بوابة افريقيا الاخبارية بمدينة سبها ان دورات اخري سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة بتدريب المدربتان الاستاذة فاطمة رجب والاستاذة فائزة بلقاسم ضمن خطة الاتحاد السنوية .

ويعتبر مركز (أنتِ الوطن ) سبها لدعم وتدريب وتأهيل المرأة أحد مراكز مشروع تعزيز قدرات المرأة للمشاركة الفعالة في المجتمع الليبي الذي نفذه منتدى تمكين المرأة والشباب.

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