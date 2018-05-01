خاص المتوسط

استبعد عضو مجلس النواب عن بنغازي (المقاطع)، “عادل الطيرة” إجراء انتخابات في ليبيا خلال هذا العام، مؤكدا ان الانتخابات لن تجمع من تقاتلوا وسالت دمائهم.

وقال “الطيرة”، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، ” ما فرقته البنادق لن تجمعه الانتخابات”.

وكان رئيس مجلس النواب، “عقيلة صالح” أكد على ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري عن طريق الشعب الليبي مباشرة.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، في تصريحات صحفية، إنه من الصعب الوصول إلى اتفاق سياسي حقيقي في الوقت القريب، داعيا لانتخاب رئيس للدولة يكلف رئيس وزراء ليحل مشاكل الشعب الليبي وأزماته، موضحا أنه سيعرض فكرة الانتخابات على زملائه في مجلس النواب لأنه مطلب شعبي.

The post “برلماني” لـ( المتوسط): ما فرقته البنادق لن تجمعه الانتخابات appeared first on صحيفة المتوسط.

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