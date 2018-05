مرحبا بالانتخابات “الشريف”: لم يعد هناك وقت لانتظار الأجسام السياسية المتناحرة

خاص المتوسط

أكد عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف، أن الانتخابات هي الحل الوحيد وفق خارطة دستورية، قائلا ” لم يعد هناك وقت لانتظار الاجسام السياسية المتناحرة .. فلنذهب إلى الانتخابات”.

وأفاد الشريف، في تصريح خاص لـ” المتوسط” بأن ليبيا ضحية للإعلان الدستوري، لافتا إلى أن “التجربة التونسية نجحت لأن السلطات لم تتركز في جسم سياسي واحد فتم اختيار رئيس مؤقت للدولة وجمعية تأسيسية باعتبارها سلطة تشريعية وأيضا تكليف حكومة كسلطة تنفيذية، أما في ليبيا لم يحدث ذلك وفقا للإعلان الدستوري الذي أعطى مجموعة من الصلاحيات للسلطة التشريعية لدى المؤتمر العام (المنتهية ولايته) وهذا الامر يعتبر منافيا للفصل بين السلطات وانتقلت لمجلس النواب وهي كالتالي رئاسة الدولة والقائد الأعلى للجيش باعتباره أيضا سلطة تشريعية ورقابية وأيضا بعض الاختصاصات التنفيذية فبالتالي التوجه الي انتخابات رئاسية هو أمر غاية في الأهمية”

وأكمل الشريف ” لإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي فان الذهاب لانتخابات بالوضع الحالي قد يكون حلاً على أن يتعهد كل الأطراف بالالتزام بالانتخابات ونتائجها وأشراف الأمم المتحدة على ذلك، وتشكيل لجنة من مجلسي النواب أو الدولة أو تكليف لجنة تعديل الاتفاق السياسي بذلك، وتتولى هذه اللجنة مقترح لجنة فبراير”

وتابع الشريف: ” ان الليبيين يريدون الخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية، والمعيشية” فلما الانتظار فلنذهب لانتخابات توحد الدولة والمؤسسات”.

وختم الشريف تصريحه قائلا ” إن الحل الأمثل للخروج من تلك الفوضى لن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع”.

