المتوسط:

قال صندوق تحقيق الاستقرار فى ليبيا، فى تغريده له على حسابه الرسمى بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، إنه جارى العمل حاليا بمركز الرعاية الصحية الجاهزالذي قدمه الصندوق إلى بلدية ككلة، على توفير تطعيمات للأطفال قبل وبعد دخولهم للمدارس

The post صندوق تحقيق الاستقرار فى ليبيا يوفر تطعيمات للأطفال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية