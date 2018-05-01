أزمة خانقة تهدد كهرباء الجنوب

قامت مجموعة مجهولة بسرقة محتويات محطة سبها الشمالية 220 كيلو فولت التي كانت تستعد للدخول إلى الخدمة ضمن الشبكة العامة للكهرباء خلال العامين القادمين.

وكان من المنتظر أن تساهم هذه المحطة التي تحتوي على محولين نوع MVA125 في تزويد المنطقة الجنوبية بإمدادات الطاقة الكهربائية لسد جزء كبير من العجز الذي تشهده مدن الجنوب.

ويشار إلى أن محطة سبها 400 كيلو فولت كانت تعرضت أيضا لحادثة إعتداء مماثلة، نتج عنها تخريب وسرقة جزء من مكوناتها، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء في الجنوب.

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