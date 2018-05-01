عمران: الانتخابات دون إطار دستوري استمرار للفوضى

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، الثلاثاء، إن أي شروع في انتخابات رئاسية وبرلمانية دون إطار دستوري هو استمرار للخلافات والصراعات الدائرة في البلاد.

وأضافت عمران في تصريح للرائد أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لا يسمحان ببناء مرحلة انتقالية جديدة والتعديل فيهما غير متوقع في ظل هذه التجاذبات. وفق قولها.

وكشفت عمران عن مناقشات تجري بين أعضاء الهيئة التأسيسية بخصوص الدفع بقانون الاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات، مشددة على أن الاستفتاء هو الحل السليم؛ لإخراج البلاد من محنتها وإنهاء الانقسام، والتخلص من الاجسام القائمة التي أنهكت البلاد، مؤكدة أنه طريق تأسيسي بدأ من الشعب الليبي بانتخاب الهيئة التأسيسية، وسينتهي بالاستفتاء عليه.

يذكر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دعا لإجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الحالي

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