بيان الاتحاد العام لعمال ليبيا بمناسبة “عيد العمال “

اصدر الاتحاد العام لعمال ليبيا بيانه بمناسبة الأول من مايو الذي يصادف يوم العمال العالمي اليوم .

جاء في نص البيان الذي وصل (للاقتصادية) دعوة الي جميع أبناء الوطن بدون استثناء او تهميش بكل اطيافهم وانتمائهم وافكارهم في كل الاجهزة التشريعية والتنفيذية بأن يخلصوا الله والوطن بعيدا عن التكالب علي المصالح الشخصية والابتعاد عن الفتن ونبذ الخلافات التي طالت المواطن داخل البلاد وخارجه.

وطالب البيان العمال في ظل الظروف القاسية التي تمر بها في البلاد في الوقت الحالي الي تحكيم العقل والتعقل والتسامح لبناء نهضة الوطن وتحقيق المصالحة الوطنية ولم الشمل بين ابناء الوطن الواحد.

وهنئ البيان العمال في كافة المواقع الانتاجية والخدمة الذين يضحون لتسيير عجلة العمل رغم تأخر مرتباتهم والتي وصلت الي 26 شهرا داعيا كافة المسئولين الي الوقوف في صف العمال ومنحهم مرتباتهم المتأخرة وخلق ارضية للعمال من خلال مصانعهم ومطاراتهم المتوقفة لسنوات وغيرها من مواقع العمل التي استهدفت بالتوقف التام .

وتعليقا عن البيان قال عبدالعاطي الدعيكي عضو الاتحاد العام نرفع الصوت عاليا من اجل انهاء حالة الانقسام السياسي وتعزيز الوحدة الوطنية الليبية وطالب جميع العمال للوقوف صفا واحدا للدفاع عن الحريات الديمقراطية والعامة وحمايتها وفي مقدمتها حرية التعبير.

وأضاف ” الدعيكي ” علي جميع العمال العمل مع الشركاء الاجتماعيين ومن خلال الحوار الاجتماعي على تطبيق تشريعات وقانون العمل واجراء التعديلات اللازمة عليها بما لا يتعارض مع التشريعات الدولية ذات الصلة وكذلك الدفاع عن كافة الحريات النقابية وفي مقدمتها حرية التنظيم والنشاط النقابي.

وختم حديثه قائلاُ نعمل علي تقارب وجهات النظر مع كافة الاتحادات العمالية التي تعمل في ليبيا تحت شعار وهدف واحد وهو حماية العمال .

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