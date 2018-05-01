الجدال: كيف يختطف رجل يحمل ميكروفون ويترك من يحمل السلاح؟

أعرب أستاذ التاريخ في الجامعات الليبية، المختار الجدال، عن استغرابه من اختطاف كل من سليمان قشوط رئيس جائزة سبتموس، وزميله محمد اليعقوبي المدير التنفيدي للجائزة، اللذان اختطفا مساء أمس الأول الأحد خلال تواجدهما في أحد المقاهي بحي الأندلس بالعاصمة طرابلس.

وقال الجدال، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “استغرب أن يختطف رجل يحمل ميكروفون ليدخل البهجة على قلوب الآلاف من الناس، ويترك مجرما متسكعاً يحمل السلاح يهدد حياة الناس، نحن أغرب شعب على الأرض، هذا يحدث في غياب الدولة والقانون، والمؤسسات العسكرية والأمنية التي تحمينا، للأسف لابد ان نخرج للشوارع للتعبير عن أستهجاننا على الأقل لما يجري“.

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