الاتحاد العام لعمال ليبيا يهنئ الليبيين باليوم العالمي للعمال

المتوسط:

هنأ الاتحاد العام لعمال ليبيا، كل العمال الشرفاء في أرجاء ليبيا بمناسبة اليوم العالمي لعيد العمال.

ودعا الاتحاد العام لعمال ليبيا فى بيان له اليوم الثلاثاء، كافة العمال في كل المواقع إلى الإخلاص لله والوطن في عملهم، ومثنيا على رواد الحركة النقابية في ليبيا على مر التاريخ.

يذكر أن 1 مايو هو اليوم العالمي للعمال والذي يحييه العاملون حول العالم كل عام للتذكير بحقوقهم ومطالبهم بتحسين ظروف عملهم.

