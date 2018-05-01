ماذا قال سلامة بشأن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا؟

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أن أي عمل لحل أي نزاع له بعد داخلي وآخر خارجي، مبينا أنه يعمل على لم الشمل داخليًا وتعزيز وتوحيد المؤسسات الداخلية، بالإضافة إلى إيجاد حاضنة دولية للجهد الداخلي.

وأوضح سلامه خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا بمقر الجامعة العربية في القاهرة، أمس الاثنين،أنه يعمل على خطة متكاملة تهدف لحل الأزمة الليبية طرحت في سبتمبر الماضي، تتكون من 6 عناصر، ويجري العمل على إنجاحها منذ ذلك الحين من قبل بعثة الأمم المتحدة بالتعاون مع الأطراف الليبية.

وأضاف سلامة، أنه يجري العمل على إنجاح الانتخابات في ليبيا واعتماد الدستور الجديد، موضحًا أنه سيتم العمل على تمكين العناصر الـ6 في آن واحد وبالتوازي لأنهم جميعًا يتطلبوا عملًا دؤوبًا وطويلًا.

وبين سلامه أن نجاح تشكيل حكومة موحدة من عدمه لن يؤثر على خطة العمل الأممية لأنه ليس أحد عناصرها، مشيرا إلى ضرورة وجود مصالحة داخلية وبناء المؤسسات بالداخل بالتكامل مع العمل الدبلوماسي الخارجي لتخفيف حدة التدخلات السلبية ومضاعفة التدخلات الإيجابية.

وكان سلامة قدم في سبتمبر الماضي مبادرة لحل الأزمة الليبية تقضي بفتح بتشكيل لجنة صياغة لوضع التعديلات اللازمة على الاتفاق السياسي ثم فتح الباب أمام من تم استبعادهم أو ابعدوا أنفسهم من العملية السياسية بعقد مؤتمر وطني يضم الجميع لتحديد واختيار أعضاء المؤسسات التنفيذية.

وتتضمن المبادرة قيام البرلمان وهيئة الدستور بعرض الدستور للاستفتاء بالإضافة إلى عقد حوار مع الجماعات المسلحة لدمجها وتقديم مبادرة لتوحيد الجيش الوطني واستمرار جهود المصالحة واتخاذ إجراءات حاسمة بخصوص النازحين على ان في غضون سنة الاستفتاء على الدستور وإصداره وانتخاب رئيس وبرلمان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية