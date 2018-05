الأرصاد: درجات حرارة معتدلة على المناطق الساحلية اليوم الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، ان تشهد أغلب مناطق ليبيا اليوم الثلاثاء، تبقى درجات الحرارة معتدلة على المناطق الساحلية بينما تكون مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

وتشهد منطقة الشمال الغربي رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة سماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد والرياح شمالية غربية معتدلة الي نشطة السرعة تتحول تدريجياُ من مساء الغد الى شمالية شرقية ودرجــات الحــرارة القصوى تتراوح مــا بين (28-23) مْ على المناطق الساحلية وما بين(33-30) مْ على بنى وليد – مزدة وابونجيم ، تتحول الرياح يوم الثلاثاء الى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تصل الى (50)كم /ساعة مثيرة للأتربة والغبار على المناطق الساحلية مع ارتفاع فى درجات الحرارة

أما عن الشمال الشرقي بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده فالسماء قليلة السحب تتكاثر صباح اليوم على طبرق واقصى الساحل الشرقي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة بينما تكون جنوبية شرقية على طبرق والجغبوب ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23-28) مْ وما بين (35-37) مْ على جالو والجغبوب تتحول الرياح يوم الثلاثاء الى شمالية شرقية .

وتشهد منطقة الجنوب الغربي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة سماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة والرياح متغيرة الاتجاه الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية ودرجـات الحـرارة القصوى تتراوح ما بين (37-40) مْ وما بين (32-35) مْ على غدامس – الحمادة ومناطق الجفرة تتحول الرياح يوم الثلاثاء الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال خاصة على غدامس والحمادة مع ارتفاع فى درجات الحرارة .

أما عن الجنوب الشرقي الكفرة – تازربو – السرير فالسماء مغطاة جزئياُ بالسحب تتكاثر اليوم على السرير وتازربو والرياح متغيرة الاتجاه الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة بينما تكون جنوبية الى جنوبية غربية على الكفرة نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الافقية تتحول يوم الغد الى شمالية فشمالية شرقية على اغلب المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38-41) مْ وتسجل انخفاض تدريجي خلال اليومين القادمين .

