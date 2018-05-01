الشركات البريطانية تتطلع للعودة إلى ليبيا

أكد السفير البريطاني لدى ليبيا، فرنك بيكر، الإثنين، أن الشركات البريطانية تتطلع للعودة إلى العمل في ليبيا ضمن مجالات مختلفة بينها الصحة والطاقة.

وجاءت تصريحات السفير البريطاني خلال لقاءه مع النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، بديوان رئاسة الوزراء، والذي تناول سبل توثيق العلاقات التعاون بين البلدين بمختلف المجالات.

ومن جانبه، أثنى معيتيق على التاريخ الطويل للعلاقات التي تربط ليبيا وبريطانيا، مؤكدا على الدور الفعال الذي تلعبه بريطانيا خلال الأزمة التي تمر بها ليبيا بهدف مساعدتها على تحقيق الاستقرار.

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