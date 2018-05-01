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الخدمات الصحية بساحل الجبل الأخضر تبحث سير العمل بالقطاع

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

ساحل الجبل الأخضر  01 مايو 2018 (وال)- عقد مدير إدارة الخدمات الصحية ببلدية ساحل الجبل الأخضر أحمد أبوبكر الخشبي، اجتماع الدوري العادي .

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأثنين بمقر إدارة الخدمات الصحية ببلدة الوردية، بحضور مديري الوحدات والأقسام، مناقشة سير العمل والتحديات التي تواجه العاملين بالإدارة الصحية .

كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى تسوية أوضاع العاملين بالخدمات الصحية،  وسُبل تجويد  الخدمات المقدمة للمستهدفين  بنطاق  الإدارة الصحية . (وال – ساحل الجبل الأخضر) أ ف / س ع/ ر ت

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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