حماد للمونيتور: 31 دولة مدينة لليبيا بقيمة 4 مليارات دولار

العنوان -ليبيا

قال وزير المالية في حكومة الوفاق أسامة حماد في حوار أجراه معه موقع مونيتور الأمريكي ، قال إن هناك 31 دولة لديها ديون مستحقة لليبيا ، بما في ذلك دول عربية وأفريقية ودول أخرى وتبلغ القيمة الإجمالية للقروض ، في الأصل ، والفوائد والرسوم المتأخرة حوالي 4,119,600,000 دولار.

وأضاف حماد إن وزارته خاطبت الوزارات المالية في البلدان المقترضة ، وحثتها على التعجيل بتسوية ديونها غير المدفوعة في ظل الظروف الحالية للبلد وتم عقد عدد من الاجتماعات التي تضم ممثلين عن إدارة المؤسسات والتعاون الدولي في وزارة المالية ، وصندوق النقد الدولي ، والمصرف المركزي الليبي ، والمصرف الخارجي الليبي ، وإدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، لمناقشة آلية سداد الديون.

وأوضح الوزير أن الوزارة طلبت من صندوق النقد الدولي عدم منح الدول المقترضة التي لم تفِ بإلتزاماتها تجاه ليبيا أي قروض من صندوق النقد الدولي إلى أن تقوم بتسوية إلتزاماتها تجاه دولة ليبيا.

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