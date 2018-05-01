تواصل تقديم الدعم النفسي لنزلاء جهاز مكافحة الهجرة بطرابلس

يواصل مندوبون إحدى المنظمات الدولية المعنية بالمهاجرين، جولاتهم داخل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي للجهاز أن جولات مندوبي منظمة شيزفي Cesvi Onlus المعنية بالمهاجرين تأتي في إطار مشروعهم الذي يقوم على فحص الحالات التي تحتاج إلى الدعم النفسي الاجتماعي والحالات المتأثرة جسدياً و نفسياً.

وفي سياق ذي صله أعلن الجهاز انه تسلم 98 مهاجر اريتري من مركز إيواء زوارة كانوا يستعدون للهجرة إلى أوروبا وقام خفر السواحل الليبي باعتراضهم في عرض البحر وتسليمهم إلى مركز إيواء زوارة.

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