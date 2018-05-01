ماذا قال دغيم بشأن انتخاب رئيس للدولة بالاقتراع الشعبي؟

رحب عضو مجلس النواب زياد دغيم برؤية رئيس المجلس عقيلة صالح بشأن إجراء انتخاب لرئيس مؤقت للدولة هذا الصيف يمارس اختصاصاته المحددة بالإعلان الدستوري ومنها صفة القائد الأعلى واختيار القائد العام للجيش الليبي ورئيس للحكومة ورئيس للمخابرات العامة.

وقال دغيم في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية انه “بعد البيان المخيب للآمال الصادر عن مجلس الدولة وعدم تنفيذ شرط (صالح) باعتماد مبادرة غسان سلامة للحل” فان “الحل هو تطبيق القرار رقم 5 لمجلس النواب لسنة 2014 الصادر بأغلبية 141 نائب وبتاريخ 14اغسطس 2014 بشان انتخاب رئيس للدولة بالاقتراع الشعبي المباشر تنفيذا لحكم دستوري خاص بتوصيات فبراير والتي تركت لمجلس النواب فور انعقاده تحديد طريقة انتخاب رئيس الدولة”.

وأضاف “أرى أن تستمر مدة الرئيس ثلاث سنوات كفيلة بالوصول لدستور توافقي يصاغ بطريقة صحيحة بعد استفتاء الأقاليم الليبية علي المواد الحاكمة للدستور لتجري بعدها انتخابات برلمانية ورئاسية وفق دستور دائم” .

وختم دغيم “سأدعم رؤية (صالح) الواقعية ووضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي والشعب أمام مسؤولية الاخيار”.

وكان رئيس مجلس النواب عقيله صالح دعا إلى إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري عن طريق الشعب مباشرة .

وأشار صالح إلى انه يجب أن يتم انتخاب رئيس للدولة يكلف رئيس وزراء ليحل مشاكل الشعب وأزماته مبينا أن هناك توجه دولي وأممي داعم للانتخابات في ليبيا كحل للازمة داعيا إلى التعجيل فيه لكي نجنب البلاد مزيد من الانقسام.

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