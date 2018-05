عضو بـ«الاستشاري» يطالب السراج وقنصو بمنح الأجور المتوقفة بدرنة

المتوسط:

طالب منصور الحصادي، عضو مجلس الدولة الاستشاري، كل من فائز السراج رئيس المجلس الرئاسى، وبداد قنصو وزير الحكم المحلي، بمنح عاملو النظافة فى درنه أجورهم المستحقة منذ 17 شهرا.

وقال الحصادى، فى تغريده له على حسابه الرسمى بموقع تويتر اليوم الثلاثاء:« السيد رئيس المجلس الرئاسي، السيد وزير الحكم المحلي، العاملون بشركة الخدمات العامة”النظافة ” بدرنة، 17شهرا بدون مرتبات، أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، كل عام وكل العاملين بخير».

