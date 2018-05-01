بلدي طرابلس المركز ينشر ثقافة إعادة تدوير وفصل القمامة في المدارس

خاص

اعلن المجلس البلدي طرابلس المركز عن انتهاء مشروع نشر ثقافة فصل القمامة بالمدارس الذي تم تنفيذه بالتعاون مع جمعية اكسجين لحماية البيئة والذي يهدف الي تنفيذ برنامج تدوير المخلفات بالمدارس المختلفة.

المشروع بحسب ما افاد المهندس اسامة الراجحي وكيل البلدية السابق والمسؤول على المشروع ” للاقتصادية ” نجح في تحقيق نقلة نوعية في الفهم والإدراك البيئي لدى الطلبة لمفهوم الحفاظ على البيئة من خلال تدوير القمامة حيث صار من المألوف للطلبة التعبير عن وعيهم من خلال استخدامهم للصناديق المتنوعة لفرز النفايات بين الورق والطعام والبلاستيك والألومنيوم والزجاج في الصناديق الملونة التي استلمتها المدارس من البلدي طرابلس.

واضاف تنفيذ المشروع جاء علي مراحل جاءت الاولي بوضع الخطة المشتركة وتحديد المدارس المستهدفة بالتنسيق مع مراقبة تعليم طرابلس المركز ثم مرحلة ضم المعلمات المتخصصات في ( العلوم والأشغال والرياضة) في دورات تدريبية فنية ومن ثم المرحلة الثالثة مرحلة التنفيذ بمتابعة واشراف جمعية اكسجين.

وقال ” الراجحي ” تم تنفيذ المشروع بعدد ” 8 ” مدارس في نطاق البلدية وبموجب هذا المشروع تم تدريب الطلاب وتقسيمهم إلى مجموعتين مجموعة ” شرطة البيئة ” ومجموعة ” أصدقاء البيئة ” وهدف تنفيذ المشروع الي توظيف النفايات الصلبة في تنفيذ أعمال جمالية مفيدة.

ويعمل البلدي طرابلس وعدد من جمعيات البيئة حاليا على وضع خطط وبرامج أوسع واشمل لتدوير المخلفات وسيكون التركيز بشكل أكبر على الأوراق لما لها من أهمية كبيرة في عملية إعادة التدوير باعتبار أنها الأكثر استخداما.

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