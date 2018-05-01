سيالة يبحث مع سفير كرواتيا سبل التعاون المشترك في مكافحة الجريمة المنظمة

ليبيا – إجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة أمس الإثنين مع سفير جمهورية كرواتيا توميسلاف بوشنياك.

سيالة أشاد وفقاً للمكتب الإعلامي للوزارة بتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين ، مشيراً إلى أن كرواتيا باعتبارها عضو في الإتحاد الأوروبي فإن حكومة الوفاق تولي أهمية كبيرة لتنمية التعاون معها في مجالات التجاره والإقتصاد.

الجانبين تطرقا لبحث التعاون المشترك في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، لافتين إلى وجود أرضية كبيرة لتعزيز التعاون الثنائي في التجارة والإقتصاد وإمكانية مساهمة الشركات الكرواتية في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية.

وتم أيضاً مناقشة مقترح إمكانية مساهمة كرواتيا في إزالة الألغام بليبيا وإستعراض مجالات التعاون الإقتصادي والتعليمي المتاحة بين البلدين والشعبين.

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