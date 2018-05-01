بيكر لـ المجبري : بريطانيا ترغب في دعم جهود تثبيت الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا

ليبيا – ناقش رئيس المجلس الرئاسي المكلف فتحي المجبري مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر أمس الاثنين آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

بيكر أكد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على استمرار دعم حكومة بلاده لحكومة الوفاق الوطني، مثمناً الجهود التي تبذلها لإعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسساتها.

وأبدى السفير البريطاني رغبة حكومة بلاده في دعم الجهود المبذولة وبذل ما يمكن لتثبيت الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا.

ومن جانبه أعرب عضو المجلس الرئاسي عن استعداد حكومة الوفاق للتعاون مع الحكومة البريطانية بما يخدم مصالح الشعبين.

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