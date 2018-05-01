بعد تأزم الوضع في ليبيا.. وفد من المجلس الاستشاري يتوجه للقاهرة

خاص المتوسط

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، “صلاح ميتو”، في تصريح خاص لـ ” المتوسط” مغادرة وفد من مجلس الدولة ليبيا متجها إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يبحث الوفد سبل التوافق مع مجلس النواب والوصول إلى حل يرضي الطرفين وينهي النزاع القائم، بالإضافة إلى بحث اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، برئيس مجلس الدولة الاستشاري ” خالد المشري ” في المغرب مؤخرا، والذي نتج عنه عدة اتفاقات.

كما سيعقد الوفد خلال زيارته اجتماعات مع مسؤولين مصريين لمتابعة تطورات الأزمة الليبية.

ويترأس وفد مجلس الدولة الاستشاري النائب الثاني لرئيس المجلس” فوزي العقاب “وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ فوز مرشح حزب “العدالة والبناء” “خالد المشري”، بمنصب رئيس المجلس خلفا لعبد الرحمن السويحلي، الذي لم يزر مصر طيلة فترة رئاسته.

والتقى النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، فوزي العقاب، الأربعاء الماضي، بالممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، بمقر البعثة بالعاصمة الليبية طرابلس، لبحث التطورات الأخيرة في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية