الوطنية للنفط تهنئ منتسبيها بعيد العمال

العنوان-طرابلس

تقدمت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط التهاني إلى كافة العاملين والعاملات بقطاع النفط بمناسبة عيد العمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام.

وثمن مجلس إدارة المؤسسة الدور الكبير لكل العاملين في صمت في كافة الحقول والموانئ النفطية و المصافي و المصانع وفي مواقع العمل المختلفة والذين كان ولازال دورهم البارز في استقرار الأعمال بقطاع النفط والوصول به الى معدلات ماكانت لتحقق لولا الله ثمرتفانيهم واخلاصهم.

كما ترحمت المؤسسة على شهداء الواجب من العاملين بالقطاع والذين وافاهم الأجل وهم في مواقع العمل من أجل المحافظة على مقدرات الوطن والدفع بعجلة الانتاج .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية