عدل الوفاق تبحث مع المكتب الاممي لمكافحة الجريمة سبل تدريب المحققين الجنائيين في ليبيا

ليبيا – التقى وزير عدل الوفاق محمد عبدالحميد أمس الاثنين مع منسق البرامج ورئيس المكتب الإقليمي لدول المغرب العربي ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة علي البرير رفقة منسق مشاريع المكتب نبيل أبو عامر في إطار التعاون مع وزارة العدل .

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لعدل الوفاق سبل تعزيز التعاون في إنجاح مشروع الهادف إلى مواجهة عصابات الجريمة المنظمة في تهريب البشر بالإضافة إلى التعاون الإقليمي في تبادل وتسهيل المعلومات القضائية والمساعدة في التحقيق الجنائي من خلال تدريب القائمين على هذا الملف.

وناقش المجتمعون عدة مسائل تتعلق بتطوير ودعم التشريعات الليبية ومنها الجرائم الالكترونية وعدالة الأحداث وتقديم الدعم في مجال الخبرة القضائية بالإضافة إلى تفعيل المشاريع المبرمة سابقاً في مجال تطوير العدالة الجنائية.

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