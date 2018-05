“الوطنية للنفط” تهنئ العمال في عيدهم وتنعي شهداء الواجب

المتوسط:

تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إلى كافة العاملين والعاملات بقطاع النفط بالتهاني والتبريكات، بمناسبة اليوم العالمي للعمال والذي يوافق 1مايو من كل عام .

وقالت المؤسسة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، يثمن مجلس إدارة المؤسسة الدور الكبير لكل العاملين في صمت في كافة الحقول والموانئ النفطية و المصافي و المصانع وفي مواقع العمل المختلفة والذين كان ولازال دورهم البارز في استقرار الأعمال بقطاع النفط والوصول به إلى معدلات ما كانت لتحقق لولا الله ثمر تفانيهم وإخلاصهم.

وتابع البيان، كما لا ننسى في هذه المناسبة أن نترحم على شهداء الواجب من العاملين بالقطاع والذين وافاهم الأجل وهم في مواقع العمل من أجل المحافظة على مقدرات الوطن والدفع بعجلة الإنتاج نسأل الله أن يتقبلهم بواسع رحمته.

