بيكر لـ معيتيق : الشركات البريطانية ترغب في استئناف أعمالها في ليبيا

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر أمس الاثنين آخر المستجدات على الساحة الليبية ودعم آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

بيكر أكد بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ورغبتها الاسهام في إعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة من أجل النهوض بمختلف القطاعات ورغبة الشركات البريطانية استئناف عملها في ليبيا خدمة للمواطن في مجال الصحة والمياه و الطاقة.

ومن جانبه أشاد معيتيق بعمق العلاقات الليبية البريطانية والدور الذي تقوم به الدول الصديقة لدعم ليبيا خلال هذه المرحلة حتى تتمكن من تحقيق نتائج سريعة في مجال الإصلاح والتنمية.

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