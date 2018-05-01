شورى مجاهدي درنة يكشف لـ «عين ليبيا» تفاصيل الغارات على المدينة ليلة الأمس

عين ليبيا

كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها «محمد ادريس طاهر» في تصريح خاص لـ «عين ليبيا» عن محاولة لاستهداف مواقع للمجلس بمحوري الظهر الحمر والحيلة بسبع غارات جوية، قامت طائرة بدون طيار يعتقعد أنها من نوع «Predator MQ.9 Reaper» أمريكية الصنع والمملوكة لدولة الإمارات.

وأضاف الطاهر أن الغارات شُنت على تمام الساعة العاشرة والنصف ليلة أمس بدون وقوع أي أضرار بشرية.

واختتم المتحدث باسم مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها حديثه لـ «عين ليبيا» قائلاً: «الطائرة اقلعت من مطار الخروبة ذو القيادة الإماراتية في محاولة لها لاستهداف ابناء درنة المرابطين على حدود المدينة الإدارية واستمرت الغارات حتى الساعة الواحدة ليلاً».

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