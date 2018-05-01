اللجنة الرباعية حول ليبيا تشدد على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري

شددت اللجنة الرباعية حول ليبيا على أهمية عقد انتخابات برلمانية ورئاسية، في مناخ سياسي وأمني موات لإنجاحها، مع ضرورة تعهد كافة الأطراف الليبية بشكل مسبق باحترام نتائجها، والالتزام بها.

المجموعة الرباعية وفي بيانها الختامي بالقاهرة أمس، أشادت بالجهود التحضيرية لإجراء هذه الانتخابات، خاصة من خلال تسجيل الناخبين المؤهلين، مرحبة بالعدد المرتفع للناخبين الجدد، ومعربة عن رغبتها في تنسيق جهودها لتقديم الدعم، من خلال إيفاد بعثات المراقبة الانتخابية، للسماح بعقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

مؤكدة أن المجموعة تأخذ علما بأن الانتخابات مخطط لها أن تعقد قبل نهاية العام، وفق خطة عمل الأمم المتحدة.

الرباعية جددت أيضا التزامها بسيادة واستقلال ليبيا، وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا