النعاس: القضية الليبية حلّها بيد الشعب الليبي

وصف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، عمر النعاس، الجامعة العربية بأنها احدى أدوات الحكّام، وسوط من سياط جلاديها، وحلقة من حلقات تقييد إرادة الشعوب، واستعبادها لمصلحة حكّامها، بحسب وصفه.

وقال النعاس، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، إن حل الأزمات يكون في يد الشعوب وليس في يد جلّاديها، السؤال هو: هل الجامعة العربية تعبّر عن إرادة الشعوب، مضيفا “الحقيقة إن مجلس إدارة الجامعة “أمينها وموظفيه” يمثّلون الحكّام، ولا يمثّلون الشّعوب، وطالما أن مصائرهم بيد هؤلاء الحكّام، فهم لن يحيدوا عمّا هو مرسوم لهم، وستكون طاعتهم عمياء لمن يملك مصيرهم، ويتحكّم في لقمة عيشهم، وعندما يصرّح “موظّف الجامعة” في وسائل الإعلام، فهو لا يعبّر عن مصلحة الشّعوب ولكنّه يعبّر فقط عن مصلحة الحكّام“.

وتابع النعاس، “لنستعرض سوياً انجازات “الجامعة العربية” منذ تأسيسها سنة 1945 برئاسة عزام ومرورا برياض والقليبي وعبدالمجيد وموسى وحتى أبوالغيط سنة 2018، ماذا أنجزت الجامعة من أجل الفلسطينيين الذين تم تذبيحهم في دير ياسين، وصبرا وشاتيلا وغيرها؟ ماذا أنجزت من أجل المشرّدين والمهجّرين في الشتات، والقابعين في سجون الاحتلال؟ ماذا كان موقفها من “العنصرية الترمبية” تجاه القدس؟، ما هي الحلول التي قدمتها الجامعة العربية لأهل الصومال، والعراق وسوريا واليمن؟ ماذا قدّمت الجامعة من حلول لتحقيق الأمن والاستقرار في هذه البلدان؟ ماذا قدمت الجامعة من حلول لقضية الصحراء في المغرب، وقضية جزر أبو موسى في المشرق، وقضية إقليم اسكندرون المحتل من الأتراك، وسبتة ومليلة الواقعة تحت الإسبان؟، ماذا أنجزت هذه الجامعة “التي انفرط عقدها” ودولها الأعضاء تحارب بعضها البعض فقط لاختلاف بين شخوص حكّامها المتخمين بالسلطة الموروثة؟“.

وأضاف أن الجامعة العربية تقتات على الأزمات العربية، وعلى النزاعات بين دولها، واستمرارية وجود هذه الجامعة المنفرطة يكون في تأجيج هذه الأزمات والنزاعات، قائلا “الجامعة لن تحل أي قضية عربية طالما أنها تتكلّم باسم الحكّام وليس باسم الشعوب، هل يُرجَى من هذه “الجامعة المنفرطة” أن تقدّم حلاّ لإنهاء الأزمة في ليبيا“.

وأكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، في ختام تصريحه على أن حل القضايا بيد الشعوب، وأن القضية الليبية حلّها بيد الشعب الليبي، والشعب الليبي هو الذي يقرّر مصيره، ولا وصاية عليه من أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية، مشيرا إلى أنه على كل الدول والجامعة العربية والمنظمة الدولية احترام إرادة الشعب في إقرار دولة القانون من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرّته الهيئة التأسيسية يوم 29/ 7/ 2017م بمقرّ الهيئة التأسيسية بمدينة البيضاء وبأغلبية دستورية صحيحة، والذي أصبح ملكاً خالصاً للشعب الليبي وهو الذي يقول فيه كلمته الفاصلة.

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