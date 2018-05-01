مخاطبا وزير الداخلية.. السكلاني: اتقوا الله في هذا الشعب

وجه رئيس لجنة الدفاع السابق بالمؤتمر الوطني العام، عبد الناصر السكلاني، اليوم الثلاثاء خطابا مفتوحا لوزير داخلية الوفاق المفوض عبد السلام عاشور جاء فيه : “ألا يخجل وزير الداخلية وقادة مديريات الأمن عموما من مظهر ومنظر وسلوكيات مرؤوسيهم من أفراد الأمن في شوارع المدينة وجميع مرافقها وانعكاس ذلك على نفسية المواطن أينما كان أم أن المنصب اعماهم واعمى بصائرهم”.

وختم السكلاني خطابه المفتوح بالقول “اتقوا الله في هذا الشعب فقد اصبحتم مصدر ازعاجه وقلقه وتشردمه وكونوا القدوة في احترام القانون أن كان هناك قانون تمثلوه أو انصرفوا وحلوا عنا فعاش من عرف قدره وجلس دونه”

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